São Paulo – O conselho de administração da empresa de alimentos BRF aprovou nesta quinta-feira o início da sucessão do presidente-executivo Pedro Faria, que deverá deixar o cargo até o final do ano.

A companhia, maior exportadora de carne de frango do mundo, afirmou que já iniciou processo de contratação de novo presidente-executivo e que Faria seguirá no comando da empresa até 31 de dezembro, participando do processo de transição para a nova gestão.

Mais informações em instantes.