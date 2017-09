Presidente do Uber se desculpa por erros cometidos em Londres

Londres – O presidente-executivo do Uber se desculpou nesta segunda-feira pelos erros do serviço de transporte urbano por aplicativo em Londres e prometeu mudanças, conforme a empresa recorre da decisão de autoridades municipais de não renovar sua licença.

Na sexta-feira, o órgão regulador de transportes da capital britânica considerou o Uber inapto para administrar um serviço de táxi e decidiu não renovar sua licença que expira nesta semana, citando a abordagem da empresa para reportar várias ofensas criminais e verificação de antecedentes de motoristas.

“Embora o Uber tenha revolucionado o modo como as pessoas se locomovem nas cidades em todo o mundo, é igualmente verdade que cometemos erros no caminho. Em nome de todos do Uber globalmente, eu peço desculpas pelos erros que cometemos”, afirmou o presidente-executivo da companhia, Dara Khosrowshahi, em carta aberta.

“Vamos recorrer da decisão em nome de milhares de londrinos, mas o faremos sabendo que também devemos mudar”, acrescentou o executivo.