Presidente do Bradesco é inocentado pelo TRF na Operação Zelotes

São Paulo – O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, foi inocentado pelo Tribunal Regional Federal (TRF) no âmbito da Operação Zelotes, que apura esquema de corrupção junto ao Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf).

A decisão foi tomada por unanimidade pela quarta turma que concedeu o habeas corpus para o trancamento da ação por falta de justa causa.

Trabuco era acusado de, juntamente com outros executivos do Bradesco, ter relação com o grupo acusado de corromper integrantes do Carf para tentar anular um débito do banco junto à Receita Federal. O processo em questão foi julgado em desfavor ao Bradesco, por unanimidade, em 2014.

Na época do anúncio de eventual envolvimento do banco, o Bradesco negou as conversas entre executivos da instituição e também a contratação da empresa investigada na Zelotes.