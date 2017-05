Portugal Telecom é alvo de ciberataque e nega impacto a serviços

Lisboa- A Portugal Telecom foi atingida por um ataque digital nesta sexta-feira, mas nenhum serviço foi afetado, disse uma porta-voz da companhia.

“Nós fomos alvo de um ataque, assim como está acontecendo em toda a Europa, um ataque de larga escala, mas nenhum de nossos serviços foi afetado”, disse a porta-voz. A companhia está tomando todas as medidas necessárias, junto com as autoridades nacionais, para resolver a situação, acrescentou.

Na vizinha Espanha, o governo relatou nesta sexta-feira que um grande número de empresas sofreram ataque de tipo “ransomware”, quando um software codifica as informações do computador e cobra regaste para que o acesso aos sistemas seja liberado.

A empresa de energia Energias de Portugal, a maior companhia de Portugal, cortou o acesso à Internet em sua rede como precaução contra os ataques registrados na Europa, disse um representante da empresa. Ele acrescentou que nenhum problema foi registrado nos sistemas da companhia.