Portugal confirmou compra de 6 cargueiros da Embraer, diz Temer

O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira que recebeu a confirmação do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, da compra de seis aviões cargueiros da Embraer KC-390.

“Em Portugal nós tivemos a confirmação da compra de seis aviões da Embraer, cinco mais um, o cargueiro KC-390”, disse Temer em vídeo publicado no Twitter durante viagem à China, onde desembarcou nesta quinta-feira após fazer escala em Lisboa.

Temer não deu detalhes sobre a negociação das aeronaves.

Em junho, a Reuters noticiou que a fabricante de aviões brasileira estava fechando a venda para Portugal de cinco aviões KC-390, com opção de mais um, no prazo de três meses, na primeira encomenda do novo avião por um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Temer está na China em viagem oficial na qual se reunirá com o presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Keqiang, além de aproveitar a visita para fazer propaganda do recente pacote de concessões anunciado pelo governo, assim como a venda do controle da Eletrobras, com o objetivo de atrair investimentos para o país.

Nesta quinta-feira, Temer se reuniu com representantes das empresas chinesas State Grid Corporate of China, Huawei, HNA e China Three Gorges Corporation.

Em entrevista ao final do encontro, o presidente destacou que apresentou aos empresários os 57 novos projetos colocados à disposição da iniciativa privada por meio das concessões. “Todos eles revelaram interesse”, afirmou.