Por que funcionários da Votorantim disputaram quem caminhava mais

São Paulo – Ao checar os resultados de uma pesquisa sobre a saúde de seus funcionários, a Votorantim se deparou com um dado alarmante: mais de um terço deles era completamente sedentário.

O questionário foi aplicado em abril, junto aos 280 trabalhadores da sede administrativa do grupo, em São Paulo. A adesão era voluntária e 80% deles responderam.

Diante da constatação, a empresa resolveu se mexer (para incentivar a equipe a começar a se mexer também). Ela resolveu desafiar os empregados a darem pelo menos 8.000 passos por dia.

Para isso, criou uma competição. Os profissionais poderiam se unir em grupos de três a cinco pessoas e, após 68 dias, as equipes que conseguissem atingir mais vezes a meta de caminhada diária por integrante seriam premiadas.

Perder peso e percentual de gordura era um plus. Aqueles que toparam entrar na brincadeira, então, passaram por uma consulta com o departamento médico da companhia e partiram para o exercício. O programa foi batizado de “Mais Movimento”.

“Queríamos não só falar sobre a importância da atividade física, mas ajudar a mudar o comportamento dos funcionários, uma mudança sustentável”, diz Analu Garcia, coordenadora de Desenvolvimento Humano Organizacional, como é chamado o departamento de RH da Votorantim S.A.

Foram formadas 31 equipes, totalizando 148 participantes. Uma delas era composta pelo presidente e por diretores da companhia.

A contagem dos passos foi feita com a ajuda de um aplicativo para celular, um pedômetro. Graças a uma parceria com os desenvolvedores, a empresa conseguiu personalizar a solução para mensurar os resultados da forma como queria.

O desafio ocorreu entre o fim de setembro e o começo de dezembro. Durante esse intervalo, o escritório da companhia ficou, de fato, mais movimentado, conta Analu.

“O presidente queria fazer reunião andando e o pessoal começou a almoçar em restaurantes que ficavam mais longe para atingir a meta”, diz.

Comportamento diferente

Jorge Junqueira, consultor de investimentos da empresa, foi um dos profissionais até então sedentários que compraram a ideia. O grupo dele ficou na vice-liderança.

Ele mora há cerca de 30 minutos da sede da empresa, que fica próximo ao parque do Ibirapuera, em São Paulo, e ia trabalhar de carro ou Uber, depois de deixar o filho de dois anos na escola. Agora, faz todo o trajeto a pé.

“O desafio foi um empurrãozinho para a gente começar a agir melhor. Até hoje tenho o app no celular e monitoro meus passos. De casa até o trabalho, ida e volta, dou uns 6.500 passos”, conta.

Junqueira diz ainda que criou o hábito de ouvir audiolivros e reportagens durante o caminho e que isso o ajudou a começar o dia mais produtivo.

“Como as equipes podiam ser formadas entre áreas diferentes, também houve muita integração na empresa. A gente tinha um grupo no WhatsApp e todo mundo sabia quantos passos cada um tinha dado por dia”, diz.

O resultado foram 42,5 milhões de passos dados ao logo dos 68 dias, 108 quilos eliminados e 1% de gordura perdido por todos os participantes, juntos.

As três equipes com o melhor desempenho por integrante foram premiadas com vale-compras de uma loja de artigos esportivos.

Para o primeiro lugar, o prêmio era de 500 reais por pessoa, para o segundo, de 300 reais e, para o terceiro, 200 reais.

Juntos, os três times vencedores deram 8,5 de passos durante o desafio, uma média de 611.000 por pessoa.

A ideia da Votorantim é repetir a experiência novamente neste ano, em abril.

A Votorantim tem outros programas de estímulo à qualidade de vida. Um deles é um grupo de corrida, que foi reformulado e ganhou mais adesões durante o “Mais Movimento”.

Outro é o desconto em mensalidades de academias de ginástica no entorno do escritório. Ela também oferece dois tipos de frutas para os funcionários durante três dias por semana.