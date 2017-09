Por que a Nestlé acha que uma pequena rede hipster vale US$700 mi

São Paulo – A Nestlé anunciou ontem, 14, a compra da Blue Bottle, rede de cafeterias. Nascida no Vale do Silício nos Estados Unidos, a rede tem apenas 40 lojas. Mesmo assim, a gigante de alimentos viu um alto valor na empresa.

Tão alto que a compra de 68% de participação na Blue Bottle foi fechada pelo valor de 500 milhões de dólares, avaliando a empresa em mais de 700 milhões de dólares.

Não foi apenas a gigante suíça de alimentos que viu valor na pequena rede, que tem espaços descolados, amplos e hipster. A companhia, fundada em 2002 em Oakland, Califórnia, recebeu cerca de 120 milhões de dólares de diversos investidores.

Entre os que acreditaram na rede, estão executivos de empresas de tecnologia e até astros de Holywood. Kevin Systrom, CEO do Instagram, Evan Williams, cofundador do Twitter, e a empresa de investimentos do Google, a GV, estão na lista. Jared Leto, ator do Esquadrão Suicida, e Bono, do U2, também investiram na rede.

Para a Nestlé, a aquisição se encaixa no plano de Mark Schneider, que assumiu como CEO em janeiro deste ano. Ele procurava expandir o mercado de café nos Estados Unidos e, em fevereiro, marcou um encontro com Bryan Meehan, presidente da Blue Bottle, segundo o Business Insider.

Com a compra, a Nestlé pode expandir a venda e distribuição da bebida pronta da Blue Bottle, diz a publicação. Segundo a Euromonitor, o mercado de cafés prontos pode crescer de 2,9 bilhões de dólares este ano para 4,4 bilhões de dólares em sete anos. A Starbucks, Dunkin’ Donuts e até McDonald’s estão investindo no segmento.

A dona do Nescafé é conhecida por suas bebidas já preparadas. A compra de uma rede que preza pelo detalhe e qualidade pode dar força ao seu portfólio. O mercado de cafés especiais está crescendo e já é responsável por cerca de 15% a 20% de todo o café consumido nos Estados Unidos, segundo o NY Times.