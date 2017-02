Por dentro da sede da OLX, que tem até escorregador

1. Expansão zoom_out_map 1/11 (OLX/Divulgação) São Paulo – Escorregador e um andar inteiro reservado a ambientes de descontração e jogos fazem parte do novo escritório da OLX, no Rio de Janeiro. Assim como outras empresas de tecnologia, a empresa criou ambientes descontraídos e salas de reunião diferentes. O site de classificados deu um toque divertido e desapegado ao seu novo espaço, que foi inaugurado em outubro do ano passado. A empresa investiu em um novo escritório para acompanhar o seu crescimento. A OLX movimentou R$ 81,9 bilhões em 2016, 18,3% a mais do que no ano anterior. Veja nas imagens a nova sede da OLX.

2. Mudança para melhor zoom_out_map 2/11 A OLX investiu R$ 5 milhões em um novo escritório no Rio de Janeiro para seus 350 funcionários. O espaço está no bairro do Flamengo, com vista para o Largo do Machado, e tem 2600m². A mudança para o novo prédio ocorreu em outubro de 2016.

3. Uniu o que era dividido zoom_out_map 3/11 (OLX/Divulgação) “Precisávamos de espaço para acompanhar o crescimento da empresa. Só em 2016 contratamos 250 pessoas”, afirmou Andries Oudshoorn, CEO da OLX sobre o novo escritório. A empresa de compra e venda estava dividida em dois escritórios, o que dificultava a comunicação entre as equipes.

4. Interação zoom_out_map 4/11 (OLX/Divulgação) Além disso, os espaços não refletiam a cultura da empresa e estimulavam pouco a interação entre os funcionários. “Como nós criamos toda a nossa tecnologia no Brasil, queríamos que o ambiente ajudasse a aumentar a inovação entre os funcionários, além de atrair novos talentos”, afirmou Oudshoorn.

5. Criação de cultura zoom_out_map 5/11 (OLX) A OLX que existe hoje foi formada da fusão com a rival Bomnegocio.com, em 2014. As duas companhias se uniram, mas as culturas ainda eram diferentes. Por isso, havia a necessidade de criar uma cultura própria, que unisse os funcionários. “Fomos aos poucos pensando em qual seria o nosso jeito de ser”, disse o presidente. A empresa fez workshops para que todos os colaboradores também participassem do processo e se sentissem mais incluídos.

6. Criatividade e diversão zoom_out_map 6/11 (OLX/Divulgação) O projeto foi pensado para estimular a inovação e a criatividade dos funcionários. Um andar do escritório é inteiramente dedicado à convivência e diversão dos funcionários. Aqui, não há estações de trabalho, mas apenas espaços para jogos, sala de videogame e de Televisão, copa, cozinha e salas de reunião.

7. Mar de bolinhas zoom_out_map 7/11 (OLX/Divulgação) Ainda que um andar seja inteiramente destinado à descontração, a diversão não se restringe a ele. Para andar de um andar ao outro, há escorregadores que caem em piscinas de bolinhas.

8. Ambiente de trabalho zoom_out_map 8/11 (OLX/Divulgação) “Como a empresa dispõe de muito mais espaço do que antes, as pessoas não ficam o tempo inteiro em suas mesas. Elas usam os pufes, conversam nos sofás, usam a rede para trabalhar”, diz Oudshoorn.

9. Som na caixa zoom_out_map 9/11 (OLX/Divulgação) Os espaços colaborativos têm mesa de sinuca, para jogos de carta, pebolim e até instrumentos. Para este ano, a empresa quer ampliar as suas ações voltadas à qualidade de vida, como criar um espaço para shiatsu, instituir ginástica laboral, entre outros.

10. Eventos em grupo zoom_out_map 10/11 (OLX/Divulgação) O espaço comunitário tem um palco, usado em eventos internos e com outras empresas de tecnologia ou parceiros. A cada mês, a OLX também realiza uma reunião com todos os funcionários, em que eles podem perguntar qualquer coisa para o presidente. Esse tipo de encontro é comum em empresas de tecnologia e é um habito de Mark Zuckerberg no Facebook, por exemplo.