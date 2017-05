Por dentro da nova sede da Gerdau em Porto Alegre

4/11 Gerdau (Gerdau/Divulgação)

Entre os pontos de melhoria, os funcionários apontaram que gostariam de uma empresa mais aberta a novas ideias, com menos distância entre as equipes e cargos. Assim, derrubaram as divisórias e paredes das salas, para que isso se refletisse no ambiente. Em Porto Alegre, a Gerdau tem 120 funcionários. Ela ainda tem um escritório em São Paulo.