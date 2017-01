Por dentro da casa do Bis, Chiclets e Oreo em São Paulo

1. Escritório delicioso zoom_out_map 1/19 (Karin Salomão/Exame.com) São Paulo – Ainda que o nome da Mondelez não seja tão conhecido, ela é dona de algumas das marcas de doces mais famosas e queridas pelos brasileiros, como Trident, Lancy, Chocooky e Amandita. Presente em 165 países e com 110 mil funcionários em todo o mundo, a companhia de alimentos reformou o seu escritório no Brasil no ano passado. A mudança de ambiente veio acompanhada de transformações importantes na cultura da empresa, como a possibilidade de trabalho remoto e free sitting, ou seja, a extinção de postos fixos de trabalho. Além de salas de reunião e mesas de trabalho, o espaço também abriga um restaurante que serve como espaço para eventos e uma lojinha com produtos da empresa. Confira nas imagens os ambientes e benefícios da Mondelez no Brasil.

2. Mudança global zoom_out_map 2/19 (Karin Salomão/Exame.com) A companhia ocupa dois andares de um prédio no Brooklin, São Paulo. Antes mesmo da reforma do escritório, veio uma mudança na estrutura global da empresa. Em 2014, o grupo se reorganizou e, ao invés de ser dividido de acordo com países, se estruturou nas categorias de negócios regionais, como por exemplo a divisão de chocolates da América Latina.

3. Trabalhando de longe zoom_out_map 3/19 (Karin Salomão/Exame.com) Como a empresa tem escritórios regionais em diversos países da América Latina e um funcionário pode precisar se deslocar para outro país por conta de uma reunião, o trabalho em local fixo deixou então de fazer sentido para a companhia e o trabalho remoto se tornou um ponto importante da cultura da companhia. Na foto, uma das vacas que participaram da Cow Parade, exposição de arte na rua em que vários artistas usam materiais diversos para construir suas obras. Nessa escultura, foram usadas quase 15.000 caixinhas de chiclete.

4. De acordo com a performance zoom_out_map 4/19 (Karin Salomão/Exame.com) A decisão sobre trabalhar de casa ou do escritório fica a cargo do líder de cada departamento, que avalia em quantos dias na semana cada funcionário pode trabalhar de casa – ou de outro local. Vander Carvalho, líder de gestão de mudanças e cultura na América Latina, explica que a decisão está relacionada à performance do funcionário. Quando um colaborador não está obtendo os resultados esperados, é melhor que ele seja acompanhado mais de perto, diz ele. “Queremos ser flexíveis ao oferecer o trabalho remoto. Qualquer pessoa do público administrativo, de qualquer nível, pode utilizar esse benefício”, diz ele. Na foto, uma das muitas salas de reunião do escritório.

5. Reunião de dar água na boca zoom_out_map 5/19 (Karin Salomão/Exame.com) As salas de reuniões têm nomes de produtos da Mondelez, como Halls, Chocooky ou Laka. Difícil é se concentrar nas reuniões com nomes tão gostosos. Os ajustes na cultura começaram a ser aplicados no Brasil entre 2015 e 2016. Já a reforma do espaço ocorreu em fevereiro do ano passado, refletindo as transformações da companhia. “Buscamos maior transparência e abertura, tanto na empresa quando no espaço”, afirmou Carvalho.

6. Conectado zoom_out_map 6/19 (Karin Salomão/Exame.com) Para que o trabalho flexível pudesse ser implementado, a Mondelez fez algumas adaptações técnicas. Todos os computadores agora têm o programa Skype for Business para realizar ligações e um fone headset, substituindo o telefone em todas as mesas. As salas de reunião também foram equipadas com sistema de teleconferência, para reuniões com escritórios em outras cidades ou países.

7. Menor e mais amplo zoom_out_map 7/19 (Karin Salomão/Exame.com) Mesmo com cadeiras para todos os funcionários e mais salas de reunião que o ambiente antigo, o escritório ficou menor depois da reforma. O objetivo, segundo o líder de cultura, foi "usar melhor o que já temos. Por isso, a reforma do escritório não aumentou o espaço utilizado, apenas reorganizou o local de forma mais eficiente”, disse. As mesas deixaram de ser fixas e cada funcionário pode escolher o seu local de trabalho, seja em uma mesa, sofá ou até mesmo no refeitório. Executivos perderam as suas salas e as mesas ficaram menores - nem a presidente mundial tem uma sala ou lugar fixo para trabalhar, afirmou ele. Com isso em mente, a Mondelez conseguiu reduzir o espaço que ocupava no prédio – de 3 andares, ficou com apenas 2, sem diminuir a equipe ou o número de estações de trabalho.

8. Comunicação zoom_out_map 8/19 (Karin Salomão/Exame.com) Além da reforma física, a mudança também exigiu um trabalho intenso da equipe de recursos humanos. “As pessoas precisavam entender o que estávamos fazendo e qual era o objetivo. Falamos muito sobre o espaço coletivo, para que todos compreendessem que a sua mesa poderia ser qualquer uma”, disse Carvalho. Ao perder suas mesas fixas de trabalho, os colaboradores precisaram se adaptar ao novo método de trabalho. Agora, não deixam mais pertences na mesa e precisam se policiar para manter o tom de voz baixo, para não atrapalhar os colegas. Algumas dessas dicas estão coladas nos computadores.

9. Coleta seletiva zoom_out_map 9/19 (Karin Salomão/Exame.com) Aumentar a sustentabilidade também foi um dos objetivos ao renovar o escritório. Não há lixeiras individuais e a impressora fica em um ambiente separado, assim como a área de café. Dessa forma, fica mais fácil fazer a coleta seletiva e até gerar menos lixo.

10. Bem guardado zoom_out_map 10/19 (Karin Salomão/Exame.com) Como os funcionários não têm mais mesas individuais, eles usam os armários, ou lockers, para guardar seus pertences pessoais. Assim como seus doces, balas e bombons, o escritório da Mondelez também é bem colorido. A paleta de cores inclui 7 nuances diferentes, que são as mesmas em qualquer escritório do mundo.

11. Prêmio para a melhor equipe zoom_out_map 11/19 (Karin Salomão/Exame.com) Na foto, o troféu Coelhão. A imensa estátua de coelho é entregue ao time que tiver os melhores resultados na Páscoa, um dos períodos mais importantes para a companhia de doces e chocolates.

12. Estratégia doce zoom_out_map 12/19 (Karin Salomão/Exame.com) Na mesma temática do feriado, na foto está a “War Room de Páscoa”. Nessa sala, os times discutem quais serão suas estratégias para o período.

13. Espaço multiuso zoom_out_map 13/19 (Karin Salomão/Exame.com) O restaurante é usado para muito mais do que apenas as refeições dos funcionários. Ampliado, pode concentrar eventos, palestras e campanhas. Na parede do fundo, a companhia organizou uma biblioteca comunitária e dispôs todos os prêmios recebidos por ela.

14. Trabalhando com comida zoom_out_map 14/19 (Karin Salomão/Exame.com) Por ser um espaço amplo, com mesas grandes, o refeitório ainda serve como local de trabalho. Em reuniões informais ou individualmente, não é incomum encontrar pessoas no local concentradas trabalhando. As cadeiras precisaram ser trocadas por modelos mais ergonômicos para o uso durante um período maior.

15. Lanche o dia todo zoom_out_map 15/19 (Karin Salomão/Exame.com) Durante o dia inteiro, produtos da Mondelez ficam disponíveis para um petisco. Pela manhã, há ainda iogurtes e bolachas belVita. O objetivo é aumentar a conexão do colaborador com as marcas da empresa. Já à tarde a empresa fornece um lanche farto aos colaboradores. Com pães, frios, bolos e salada de frutas, o difícil é não engordar. Os lanches são pagos com o vale refeição. Os funcionários podem optar, ainda, por trazer marmitas de casa e esquentar no micro-ondas da copa.

16. Mais quitutes zoom_out_map 16/19 (Karin Salomão/Exame.com) Se não bastasse os doces no refeitório e na recepção do escritório, há também uma lojinha de guloseimas. Aqui, os produtos da companhia de alimentos são vendidos com descontos aos funcionários. É em vésperas de feriados que a fila fica mais comprida, diz Carvalho, com pessoas querendo garantir as guloseimas para toda a família.

17. Diversidade zoom_out_map 17/19 (Karin Salomão/Exame.com) Além das salas de reunião, funcionários também podem optar por se encontrarem em mesas de vários formatos e cores espalhadas por todo o escritório. Um dos modelos são esses nichos para ligações ou reuniões de até 4 pessoas.

18. Silêncio zoom_out_map 18/19 (Karin Salomão/Exame.com) Os casulos são outra opção de local para trabalhar. O material dos biombos é feito com isolamento acústico, especialmente pensado para aqueles que buscam mais concentração e silêncio para uma tarefa complicada.