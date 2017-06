Polishop lança serviço Retira Loja

São Paulo – Quem comprar nas lojas online da Polishop já pode retirar suas compras em uma loja física. Com isso, o cliente economiza com o frete e não precisa esperar pela entrega. Do outro lado, a varejista aumenta a eficiência de sua operação.

O serviço foi testado nos últimos dois meses para as compras no site e no call center. Neste período, o Retira Loja foi a opção para 15% dos consumidores.

Agora já está disponível para todos os canais digitais da empresa: site, site mobile, aplicativo e call center. O comprador também pode optar por indicar alguém para retirar seu produto.

Atualmente a Polishop tem 230 lojas espalhadas pelo Brasil e até o fim de 2017 irá inaugurar mais 20. Magazine Luiza, C&A e Via Varejo são algumas das varejistas que também oferecem uma opção semelhante.

O novo serviço é uma forma de integrar as operações online e off-line da varejista – e fazer com que uma alimente as vendas da outra.

“Ao retirar o item comprado na loja, incentivamos a visita e criamos novas oportunidades de vendas”, afirma Léo Braga, superintendente de e-commerce da Polishop. “Grande parte das unidades físicas está instalada em shoppings centers que funcionam sete dias por semana e com horário estendido”, diz.