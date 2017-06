Plano de saúde é o benefício mais caro para as empresas

São Paulo – Vale transporte, vale alimentação e assistência odontológica estão entre os benefícios mais comuns oferecidos pelas empresas a seus funcionários.

Assistência médica é o benefício mais comum, oferecido por 99,8% das empresas, de acordo com pesquisa da consultoria Aon, de riscos, benefícios e capital humano Aon.

Em seguida, o seguro de vida e assistência odontológica são oferecidos por 94% e 92,4% das companhias, respectivamente. Na lista também estão vantagens bastante desejadas, como home office, transporte e clube de lazer.

A Pesquisa de Benefícios da Aon contou com a participação de 536 empresas, totalizando 2,1 milhões de funcionários. A maior parte da amostragem (65,9%) representa empresas brasileiras. Também foram ouvidas multinacionais dos Estados Unidos (12,9%), França (4,2%), Alemanha (2,8%), Japão (1,9%) e outros países (12,3%).

Mas, se por um lado os benefícios são essenciais para as empresas atraírem e manterem talentos, por outro também representam um custo importante na folha de pagamentos.

Vantagem mais cara

O benefício com o maior custo para as empresas é também o mais habitual. O plano de saúde representa o maior gasto que as empresas têm com os funcionários.

Para 25% das empresas, os custos de assistência médica podem chegar de 10,1% a 20% do total gasto com os colaboradores, além do salário. Além disso, para 7% das empresas pesquisadas, os custos são superiores a 20%.

Para 36% das empresas a assistência médica representa de 5% a 10% da folha de pagamento. Já para 32% das companhias que participaram do levantamento, o custo de saúde é menos impactante e equivale a até 5% da folha.

O alto custo com saúde é devido, principalmente, à inflação médica. De acordo com Rafaella Matioli, diretora técnica de saúde e Benefícios da Aon Brasil, “nos últimos cinco anos, a inflação médica registrou um acumulado de 108%, contra 42% da inflação geral”, explicou.

Os gastos aumentaram com o surgimento de novas e caras tecnologias e desperdícios na utilização dos planos. Segundo a consultoria, o gasto médio por usuário chegou a aproximadamente R$ 3.600.

Por conta do alto custo, as empresas revisam a oferta e o modelo constantemente. No último ano, 70% dos negócios redesenharam o benefício saúde.