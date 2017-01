Planeta Digital firma aliança com ReachLocal

São Paulo – A Planeta Digital, empresa do Grupo Estado com mais de 30 anos de experiência na oferta de soluções de marketing digital para micro e pequenas empresas, firmou uma aliança estratégica para o atendimento deste público no Brasil com a ReachLocal, companhia do grupo americano Garnett, proprietário do jornal USA Today e de mais 200 sites de notícias no mundo.

Com essa parceria, os clientes da Planeta Digital passam a ser atendidos pela ReachLocal. A aliança integrará a oferta das duas empresas, que passarão a oferecer sites mais inteligentes, além da ReachSearch, uma plataforma que otimiza anúncios online premiada pelo Google.

As ferramentas, que poderão ser usadas por empresas, agências de publicidade e de comunicação, permitirão que o usuário mantenha um painel de controle relativo às campanhas, com a possibilidade de analisar resultados e ajustar estratégias de forma mais rápida.

A expectativa é que a base de clientes das duas empresas, que é de cerca de 6 mil PMEs, cresça cerca de 30% no primeiro ano da aliança. “Para o mercado brasileiro, é um grande avanço passar a contar com esses serviços. Há 30 anos oferecemos serviço de marketing para pequenas e médias empresas. Mas, agora, as oportunidades serão muito maiores”, diz Francisco Mesquita, diretor-presidente do Grupo Estado.

Fundada em 2004 e com sede na Califórnia, a ReachLocal é Lider mundial em soluções tecnológicas de marketing online para pequenas e médias empresas.

A empresa tem operações nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Japão, Polônia, República Checa, Eslováquia, México e Brasil. Atende a mais de 20 mil clientes e desenvolve cerca de 30 mil campanhas no mundo.

A ReachLocal se conecta diariamente, somados todos os sites do grupo Garnett, que tem forte presença em publicações regionais nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Com essa base, a companhia está conectada uma audiência maior do que a que trafega diariamente em plataformas como o Netflix, a versão digital do The New York Times ou o site The Huffington Post.

Operação nacional

A ReachLocal chegou em 2012 ao Brasil e hoje contabiliza cerca de 700 clientes ativos. Para José Geraldo de Barros Coscelli, CEO da ReachLocal no País, a aliança com a Planeta Digital deverá aumentar ajudar a performance das campanhas online dos empreendedores brasileiros.

“Juntos vamos reinventar as fontes de receitas a partir de novos modelos de negócios, com integração de audiência, targeting e união de online e offline”, diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.