Piratas do Caribe lidera bilheteria nos EUA

São Paulo – “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”, da Disney, está velejando em primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas neste fim de semana.

Johnny Depp caracterizado pela quinta vez como Jack Sparrow olha para uma arrecacação total de 62,2 milhões de dólares em três dias, em 4.276 locais de exibição, e uma soma em quatro dias do final de semana prolongado de 77 milhões de dólares

Se não tivesse apelo internacional, seria um decepcionante desempenho para um filme com orçamento de 230 milhões de dólares.

O primeiro lugar também não pode encobrir um caso grave de fadiga de franquia. “A Vingança de Salazar” é a menor abertura para um filme de piratas, além do original, que rendeu mais de 46 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana (e foi o único aprovado pela crítica).

“A Vingança de Salazar” centraliza nas batalhas de Sparrow com fantasmas de marinheiros mortos, liderados pelo Capitão Salazar de Javier Bardem. Joachim Ronning e Espen Sandberg dirigiram o filme, que também vê o retorno de Orlando Bloom e Keira Knightley, que estavam ausentes desde o quarto filme.

Ao longo do tempo, a franquia “Piratas” tornou-se mais dependente da venda de ingressos no exterior, e esse é certamente o caso desta vez. O estúdio deve rever seu orçamento de produção neste fim de semana, uma vez que as vendas de ingressos a nível mundial são levadas em consideração. Uma vez que a franquia ainda ganha dinheiro (mesmo que os preços dos EUA estejam diminuindo), isso pode não ser a última vez que vemos do capitão Sparrow.

Entretanto, “Baywatch” da Paramount estava esperando para fazer um mergulho de verão oceânico, mas parece ter acabado na piscina infantil. O filme deve registrar um total em três dias de 18,1 milhões de dólares, em 3.647 cinemas, totalizando no final de semana prolongado 22 milhões milhões. Resultado distante das primeiras estimativas. O filme teve orçamento de produção de 60 milhões de dólares.

“Baywatch” desembarcará em terceiro, atrás “Guardiões da Galáxia, Vol. 2,”, da Disney, que provou para ser o único grande hit que emergiu nas bilheterias do verão até agora. A sequência parece encostar em 24,2 milhões de dólares no fim de semana de quatro dias, aumentando a arrecadação nos Estados Unidos para perto de 340 milhões de dólares.

“Alien: Covenant”, da Fox, deve acabar em quarto lugar durante seu segundo fim de semana nos cinemas. O mais recente capítulo da franquia Alien está olhando para 13,1 milhões de dólares em quatro dias.

Completando os cinco primeiros, a adaptação de “Tudo e Todas as Coisas (nome em português)” parece ter sido um investimento sólido de baixo orçamento para a Warner Bros. Seu total de quatro dias deve ser de aproximadamente 7,6 milhões de dólares.