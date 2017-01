P&G lança clube de assinaturas da Gillette no Brasil

São Paulo – A P&G acaba de lançar no Brasil o Gillette Refil Club, um plano de assinaturas pelo qual é possível programar a entrega de lâminas de barbear em casa por um valor fixo.

É a primeira iniciativa do tipo que a empresa coloca em prática na América Latina. Por aqui, o sistema de pedidos e a logística ficarão por conta da parceira Home Refill.

O objetivo é explorar um novo modelo de negócios e atrair clientes que buscam praticidade e conveniência.

“O canal digital é o modelo onde estão os jovens, um público interessante para a P&G. Acreditamos que esse sistema vai atraí-los para nossos produtos”, afirma em nota Juliana Moretti, diretora da marca Gillette no Brasil.

Também é um instrumento para a indústria se aproximar do consumidor final, entender seus hábitos e direcionar melhor as ofertas.

Como funciona

O Gillette Refil Club conta com três opções de pacotes diferentes, que custam de 15,99 a 35,29 reais, dependendo do tipo de aparelho de barbear e da quantidade de lâminas extras inclusos. O frete é gratuito.

Depois do primeiro pedido feito, é possível agendar recompras – o sistema avisa o cliente de cada transação com antecedência, para que ele decida se o processo deve prosseguir ou não.

A plataforma também vai oferecer brindes e descontos em produtos de outras categorias aos assinantes.

Moda?

Releitura do modelo de assinatura de revistas, os “clubes” de pedidos programados pela internet se tornaram moda há alguns anos. Muitas startups surgiram no ramo, com uma variada gama de produtos.

No Brasil, por exemplo, faz sucesso o ClubeW, da loja Wine.com.br, que entrega seleciona e entrega vinhos finos para os clientes.

As lâminas de barbear precisam de reposição com frequência e a P&G não é a primeira multinacional a apostar nas assinaturas para esse item.

Em julho, a Unilever pagou nada menos do que 1 bilhão de dólares pela Dollar Shave Club, companhia que entrega lâminas de barbear em casa por 3,00 dólares mensais (1,00 dólar pelo produto e mais 2,00 dólares de frete).