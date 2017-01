Pfizer reverte prejuízo e lucra US$ 755 milhões no 4º trimestre

Nova York – A Pfizer divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 755 milhões no quarto trimestre de 2016, equivalente a US$ 0,13 por ação.

O desempenho indica uma reviravolta em relação ao mesmo período de 2015, quando a empresa farmacêutica americana registrou prejuízo de US$ 172 milhões, ou US$ 0,03 por ação.

Com ajustes, a Pfizer teve lucro por ação de US$ 0,47 no último trimestre, abaixo da previsão da FactSet, de US$ 0,50.

Na comparação anual, a receita caiu 3% entre outubro e dezembro, a US$ 13,63 bilhões, resultado que veio em linha com o consenso da FactSet.

Às 110h5 (de Brasília), as ações da Pfizer, que integram o índice Dow Jones, operavam em baixa de 1% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Para 2017, a Pfizer prevê lucro ajustado por ação de US$ 2,50 a US$ 2,60, ante US$ 2,59 da FactSet, e receita de US$ 52 bilhões a US$ 54 bilhões, ante expectativa de US$ 54,5 bilhões.

