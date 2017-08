Pfizer Brasil anuncia novo presidente

São Paulo – O executivo Carlos Murillo, de 45 anos, assumiu a presidência da Pfizer Brasil. Com 20 anos de experiência no setor farmacêutico e 12 anos de companhia, ele atuou em diferentes posições de liderança na América Latina e, desde 2013, estava à frente da presidência da Pfizer Chile.

Murillo tem duas graduações – em Economia e em Administração de Empresas, ambas pela Arizona State University, nos Estados Unidos – e também concluiu um MBA em Negócios na Thunderbird School of Global Management.

Na Pfizer, antes de assumir a presidência do Chile, o executivo atuou em Nova York, à frente da Unidade de Operações Comerciais para a América Latina. No decorrer de sua trajetória, Murillo também desempenhou a função de Líder de Desenvolvimento de Novos Negócios, na Bolívia, e de diretor de Negócios de Primary Care, no Chile.

Carlos Murillo estará à frente de 2.200 colegas e de uma operação que completa, em 2017, 65 anos de atividades no Brasil. Vacinas, medicamentos e produtos isentos de prescrição formam o portfólio da Pfizer, que tem uma fábrica no Brasil, localizada em Itapevi (SP).