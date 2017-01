Petros anuncia revisão investimentos para próximos 5 anos

São Paulo – A Fundação Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, anunciou nesta quinta-feira uma revisão em sua política de investimentos para os próximos cinco anos em que o plano PPSP, que acumula déficit bilionário, ampliará aquisição de títulos públicos e venderá participações em empresas.

Segundo a fundação, o Plano Petros do Sistema Petrobras, que atende cerca de 76 mil participantes, dos quais 55 mil são assistidos, vai elevar a participação de investimentos em renda fixa de 45 por cento dos ativos para 71 por cento no curto a médio prazos, sobretudo com compra de novos títulos públicos.

No Plano Petros-2, mais novo, a participação da renda variável tem como meta subir de 8 por cento dos ativos para 15 por cento por meio de operações “que capturem oportunidades de mercado”.