PetroRio reverte prejuízo para lucro líquido de R$ 4 mi no 1º tri

São Paulo – A PetroRio registrou um lucro líquido de R$ 4,019 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo um prejuízo líquido de R$ 65,387 milhões de igual intervalo de 2016.

Segundo a empresa, a melhoria do resultado líquido ocorreu, principalmente, pela “valorização do Brent e redução do lifting cost (custo de extração)”.

O Ebitda entre janeiro e março ficou negativo em R$ 245 mil, ante perdas na geração de caixa de R$ 31,228 milhões do mesmo período do ano passado.

A receita líquida terminou o primeiro trimestre em R$ 74,786 milhões, uma alta de 80,1% em relação aos primeiros três meses de 2016, “em função do maior volume e preço de venda”.

Entre janeiro e março deste ano, o volume de vendas (bbl) somou 503.312 barris de óleo comercializados, alta de 32,3%.