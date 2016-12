PetroRio fecha acordo para aquisição de 23,19% da Brasoil

São Paulo – A PetroRio fechou acordo para adquirir participação indireta equivalente a 23,19% na Brasoil do Brasil Exploração Petrolífera junto ao Goldman Sachs. A companhia não informa os valores envolvidos na transação.

A Brasoil é uma holding que detém participação indireta de 10% do contrato de concessão do Campo de Manati, que produz 4,1 milhões de metro cúbicos de gás natural por dia, oitavo maior campo produtor do País.

A empresa detém também, indiretamente, 100% nas concessões do Campo de Pirapema, que atualmente está em desenvolvimento, e do Bloco FZA-M-254, ambos na Foz do Rio Amazonas.

A conclusão da transação depende de algumas condições como os prazos para exercício de direito de primeira oferta e de venda conjunta (tag along) pelos demais investidores da Brasoil, além de análises de operação por órgãos competentes.