PetroRio anuncia acordo para comprar fatia adicional na Brasoil

São Paulo – A petroleira PetroRio anunciou nesta segunda-feira acordo para adquirir participação adicional de aproximadamente 29,21 por cento na Brasoil do Brasil Exploração Petrolífera, segundo fato relevante.

Com a fatia adquirida do Fundo Brascan de Petróleo, Gás e Energia, a PetroRio passará a deter uma participação total na Brasoil de 52,40 por cento.

No dia 21, a PetroRio havia anunciado acordo para adquirir fatia indireta equivalente a 23,19 por cento detida pelo Goldman Sachs & Co na Brasoil.

A Brasoil é uma sociedade holding, detendo indiretamente participação de 10 por cento sobre os direitos e obrigações do contrato de concessão do Campo de Manati, que produz atualmente 4,1 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, figurando como o oitavo maior campo produtor de gás natural do Brasil.

Além da participação no Campo de Manati, outros ativos relevantes da Brasoil incluem a participação indireta de 100 por cento nas concessões do Campo de Pirapema –ativo de gás atualmente em desenvolvimento– e do Bloco FZA-M-254, ambos na Foz do Rio Amazonas.

A celebração do acordo, acrescentou a PetroRio, está alinhada com o modelo de negócios da Companhia e sua estratégia de aquisições, além de representar uma diversificação de seu portfólio de ativos e de fontes geradoras de receita.