Petroleira estatal argentina YPF irá explorar gás na Bolívia

La Paz – A petroleira estatal argentina YPF assinou um contrato nesta segunda-feira para explorar gás no sul da Bolívia com um investimento inicial de US$ 80 milhões.

O presidente da TPF, Miguel Ángel Gutiérrez, e o presidente da estatal boliviana YPFB, Guillermo Achá, assinaram o contrato em La Paz para a exploração de gás em Charagua, na área de Santa Cruz, cerca de 630 km ao sul de La Paz.

A área a ser explorada tem 99.250 hectares e um potencial de gás estimado de 2,7 trilhões de pés cúbicos.

“Este acordo é muito importante para consolidar o fornecimento de gás da Bolívia para a Argentina, que é central e essencial. E eu acho que este é um grão de areia que contribui para o investimento”, afirmou Gutiérrez.

Atualmente, a Argentina compra cerca de 17 milhões de metros cúbicos de gás por dia da Bolívia, mas o mercado interno exige um volume maior. Fonte: Associated Press.