Petrobras vai anunciar na 5ª onde exercerá preferência no pré-sal

Rio de Janeiro – A Petrobras vai anunciar na quinta-feira quais as áreas que irá exercer direito de preferência nas próximas rodadas de licitação de áreas de petróleo e gás na camada pré-sal, segundo uma fonte próxima à estatal.

A empresa já selecionou as áreas, após estudar as ofertas da segunda e terceira rodadas do pré-sal, programadas para o segundo semestre.

Em recente entrevista à Reuters, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, revelou interesse da empresa em áreas situadas em águas profundas.

“Vai se anunciar as áreas que a Petrobras exercerá direito de preferência”, disse a fonte à Reuters, sob condição de anonimato.

As razões para as áreas escolhidas não serão reveladas por questões estratégicas da empresa, acrescentou a fonte.