Em uma declaração à Comissão de Qualidade Ambiental do Texas, a refinaria disse que os gases com dióxido de enxofre em excesso foram queimados “como resultado do alto fluxo no sistema de flare”.

O incidente aconteceu na segunda-feira em um período de 11 horas, de acordo com a empresa.

O refinamento por dia da Petrobras na refinaria é de 110 mil barris por dia.