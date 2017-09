Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel a partir de quarta

São Paulo – A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução de 1,2 por cento nos preços da gasolina e de 0,3 por cento no diesel em suas refinarias, com validade a partir da quarta-feira, segundo informações da companhia em seu site.

Na véspera, a petroleira havia anunciado redução de 2,5 por cento nos preços da gasolina e de 2,4 por cento no diesel, voltando a cortar as cotações após subir os preços em cinco dos seis reajustes anteriores, em meio aos efeitos do furacão Harvey sobre o mercado de combustíveis.

Ao atingir a região do Golfo do México, nos Estados Unidos, entre o final de agosto e os primeiros dias de setembro, o Harvey levou ao fechamento de refinarias e portos, o que elevou temporariamente os preços de referência da gasolina no mercado norte-americano.

Os movimentos da Petrobras nos preços domésticos dos combustíveis vêm em meio a uma política de reajustes que vem sendo praticada desde julho e que prevê atualização até diária das cotações, em uma tentativa da petroleira estatal de evitar perda de participação no mercado.