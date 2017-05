Petrobras prevê aumentar exportações em quase 50% até 2021

Rio de Janeiro – As exportações de petróleo da Petrobras devem crescer 47 por cento em 2021 na comparação com 2017, para 742 mil barris por dia (bpd), a partir do incremento da produção nas áreas do pré-sal, afirmou nesta quarta-feira o gerente executivo de comercialização e marketing da petroleira, Guilherme França.

Ao apresentar palestra no Rio de Janeiro, o executivo destacou que, em 2021, 76 por cento do petróleo exportado pela empresa deverá ser de óleos médios, contra previsão de 62 por cento em 2017 e 57 por cento registrados em 2016.