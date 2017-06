Petrobras pede inclusão de R$ 1,66 bi em Regularização Tributária

São Paulo – A Petrobras solicitou a inclusão de débitos tributários no Programa de Regularização Tributária (PRT) instituído pela Medida Provisória 766/2017, com pedidos de compensação de tributos federais não homologados no montante de 1,66 bilhão de reais, disse a companhia em comunicado nesta quinta-feira.

Segundo a petroleira, a adesão se deu em sua maioria em processos na esfera administrativa com expectativa de perda provável, tendo como forma de pagamento 20 por cento em espécie e o restante com créditos de prejuízo fiscal.

A Petrobras disse que o impacto estimado em seu resultado líquido consolidado é de 308 milhões de reais.