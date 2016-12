Petrobras liquida R$ 16,7 bilhões em dívidas com o BNDES

São Paulo – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta sexta-feira, 23, que a Petrobras liquidou nesta data dívidas no valor total de R$ 16,7 bilhões.

Segundo o banco, o pagamento é relativo a três contratos de financiamentos do BNDES à Transportadora Associada de Gás (TAG) e à própria Petrobras.

O BNDES lembra que no dia 28 de novembro, a Petrobras já havia realizado uma liquidação parcial antecipada de US$ 1,25 bilhão, relativa a contrato de financiamento firmado com a TAG.

Segundo o banco, os dois pagamentos equivalem a R$ 20 bilhões.