Petrobras inicia processo de venda de 90% da sua fatia na TAG

São Paulo – A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade, ou teaser, do processo de venda de 90% da participação acionária que estatal possui na Transportadora Associada de Gás (TAG).

Segundo a Petrobras, a TAG detém atualmente autorizações de longo prazo para operar e administrar um sistema de gasodutos de cerca de 4,5 mil km de extensão, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

“A capacidade de transporte da companhia está integralmente contratada por meio de contratos de longo prazo com cláusulas de ship-or-pay”, informa a estatal. Atualmente, a maior parte dos serviços de operação e manutenção é executada pela Transpetro, informa a Petrobras.

A companhia lembra que o processo de venda ainda devem passar por algumas etapas, como as fases não-vinculante e vinculante, concessão de exclusividade para negociação (quando for o caso), aprovação pela administração e assinatura dos contratos, antes do fechamento da operação.