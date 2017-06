Petrobras inicia nova fase da venda do campo de Azulão

São Paulo – A Petrobras iniciou nova fase no processo de venda de sua participação no campo de Azulão, na Bacia do Amazonas, em que enviará cartas-convite para potenciais compradores habilitados, que poderão então mandar propostas vinculantes pelo ativo, segundo comunicado da petroleira na noite de segunda-feira.

De acordo com a Petrobras, essa fase do processo envolve ainda o envio de orientações para a realização de “due dilligence” pelos eventuais interessados.

A companhia anunciou em maio a abertura de um processo para vender 100 por cento de sua participação no campo de Azulão, divulgado pela Petrobras como uma oportunidade para monetizar uma descoberta de gás, inclusive com a possibilidade de construção no local de uma termelétricas a gás natural.