São Paulo – A Petrobras informou nesta quinta-feira que fechou uma operação de financiamento com o Banco do Brasil no valor de 7 bilhões de reais com vencimento em 2022, na modalidade Nota de Crédito a Exportação (NCE), segundo comunicado da companhia.

A petroleira, que visa à melhora do perfil de amortização e à redução do custo da dívida, também informou que liquidou antecipadamente com o Banco do Brasil NCEs no valor de 6 bilhões de reais que venceriam em 2019.