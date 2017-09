Petrobras faz pré-pagamento de US$1,13 bi com JPMorgan Chase

São Paulo – A Petrobras realizou nesta terça-feira o pré-pagamento de financiamentos com o banco JPMorgan Chase Bank no valor de 1,13 bilhão de dólares, com vencimentos entre junho de 2019 e março de 2020, segundo comunicado da companhia.

A companhia também informou que, simultaneamente, contratou novo financiamento com a mesma instituição no valor de 847,5 milhões de dólares e vencimento em 2022, na medida em que busca reduzir e alongar o seu endividamento.

“A companhia continuará avaliando novas oportunidades de pré-pagamento e de novos financiamentos, de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, que visa à melhora do perfil de amortização, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2017-2021”, informou a estatal em nota.