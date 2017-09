Petrobras faz pagamento de R$2,5 bi de nota de crédito à Caixa

São Paulo – A Petrobras informou nesta quarta-feira que realizou operação de pré-pagamento de uma Nota de Crédito à Exportação (NCE) de 2,5 bilhões de reais emitida para Caixa Econômica Federal que venceria em novembro de 2018, como parte de sua política que visa melhorar o perfil do endividamento e atingir as metas de desalavancagem.

Ao mesmo tempo, a estatal informou uma nova emissão de NCE para o Banco Bradesco, no valor de 1 bilhão de reais e vencimento em agosto de 2024.

Além disso, a Petrobras anunciou operação de pré-pagamento de 250 milhões de dólares de uma parcela de um financiamento de1 bilhão de dólares com o Banco Crédit Agricole CIB, com prazo até dezembro de 2020 e a renegociação dos 750 milhões de dólares restantes com extensão do prazo de vencimento para dezembro de 2022.