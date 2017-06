Petrobras encerrará contrato com empresa da J&F por corrupção

São Paulo – A Petrobras vai extinguir antecipadamente um contrato de gás com a Âmbar, empresa de energia da holding J&F, e ainda cobrará multa de 70 milhões de reais, devido à violação de cláusula contratual que trata de legislação anticorrupção, segundo comunicado da estatal nesta quinta-feira.

A J&F é também controladora da empresa de alimentos JBS.

Segundo a petroleira, a cobrança será feita a título de indenização pelo descumprimento do contrato, que havia sido fechado para o suprimento da termelétrica Mário Covas, em Cuiabá.

O contrato entre as companhias foi celebrado em abril deste ano e possuía uma cláusula em que a Âmbar se comprometia com o não pagamento ou oferecimento de vantagens indevidas a qualquer autoridade pública.

“Entretanto, a Petrobras tomou conhecimento das gravações de delações premiadas de executivos do grupo J&F, de que cometeramatos que violam a legislação anticorrupção vigente”, disse a petroleira.

O término original do contrato entre a Petrobras e a Âmbar seria em 31 de dezembro deste ano.

O ex-assessor especial da Presidência e ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures foi preso em 3 de junho acusado por executivos da JBS de negociar 15 milhões de reais em propina para tentar influenciar uma disputa no Cade entre a JBS e a Petrobras em benefício da empresa dos irmãos Batista. O caso ainda não foi decidido pelo Cade.

Após colaboração de executivos da JBS com as autoridades, Loures foi seguido pela Polícia Federal e filmado recebendo uma mala com 500 mil reais em uma pizzaria em São Paulo. O dinheiro foi devolvido à Polícia Federal.