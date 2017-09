Petrobras eleva preço da gasolina e do diesel a partir de sexta

São Paulo – A Petrobras anunciou uma elevação de 1,3 por cento no preço da gasolina em suas refinarias a partir de sexta-feira, enquanto o diesel terá alta de 1,6 por cento, de acordo com informações do site da companhia.

Na véspera, a petroleira havia anunciado redução de 0,9 por cento na gasolina e de 0,1 por cento no diesel, com as cotações válidas a partir desta quinta-feira.

Os movimentos da estatal vêm em meio a uma nova política de preços para os combustíveis adotada desde julho, que prevê reajustes até diários, em uma tentativa da companhia de evitar perda de participação no mercado.

O reajuste anunciado nesta quinta-feira é o nono promovido pela Petrobras em setembro, mês que começou com impactos da tempestade Harvey nos Estados Unidos sobre o mercado de gasolina.