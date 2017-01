Petrobras é intimada sobre liminar que suspende venda de Suape

São Paulo – A Petrobras foi intimada da decisão da 2ª Vara da Justiça Federal de Sergipe que concedeu liminar, em ação popular, determinando a suspensão da venda da Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape) e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe).

“A Petrobras está tomando as medidas judiciais cabíveis em prol dos seus interesses e de seus investidores”, informou a empresa, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As vendas da PetroquímicaSuape e Citepe para o Grupo Petrotemex S.A. de C.V. e a Dak Americas Exterior, S.L, subsidiárias da mexicana Alpek, foram aprovadas no dia 28 de dezembro de 2016 pelo valor total de US$ 385 milhões.

Na época, a Petrobras informou que a comercialização dos ativos estava alinhada ao Plano Estratégico da Petrobras, que prevê a otimização do portfólio de negócios, com a saída integral das participações em petroquímica.

A PetroquímicaSuape e a Citepe são subsidiárias integrais da Petrobras e fazem parte do Complexo Industrial Químico-Têxtil da companhia, localizado em Ipojuca, em Pernambuco.

Juntas essas empresas reúnem três unidades industriais integradas: a de PTA (ácido tereftálico purificado), a de filamentos de poliéster e a de resina PET (polietileno tereftalato).