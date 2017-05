Petrobras e Exxon negociam parceria no Brasil e exterior

Petrobras e Exxon estão negociando uma parceria estratégica que pode envolver vários ativos no Brasil e no exterior em diferentes segmentos da indústria, segundo pessoas familiarizadas com a negociação que pediram para não serem identificadas porque as conversas não são públicas.

Executivos do alto escalão das empresas se encontraram na semana passada em Houston. Parceria em negociação segue modelo do acordo de US$ 2,2 bilhões fechado com a Total em dezembro.

O Brasil se prepara para dois leilões de blocos no pré-sal neste ano. Carla Lacerda, presidente da Exxon no país, disse na semana passada que a cia. está pronta para voltar para o Brasil.

Na semana passada, Parente teve encontros privados com Carla e Felipe Arbelaez, chefe da BP na América Latina, durante a Offshore Technology Conference in Houston, segundo informaram as fontes.

Arbelaez, que confirmou conversa com Parente, disse que com as mudanças nas regras, “todas as companhias estão reavaliando as suas estratégias para Brasil. Eventos como esses são oportunidades para os executivos se encontrarem,”, disse em entrevista; “tivemos alguns encontros com eles”.

No passado, a Exxon teve um raro caso de fracasso na exploração do pré-sal, concessão foi vendida em 2012. “Estamos aqui para dizer que vamos tentar novamente”, disse Carla durante o evento em Houston.

A Petrobras disse que está em constante contato com empresas do setor de petróleo e gás natural para avaliação de oportunidades e compartilhamento de experiências.