Petrobras diz que teve decisão favorável do Carf em processo

São Paulo – A Petrobras foi notificada nesta sexta-feira de decisão definitiva do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) favorável à companhia em um processo administrativo fiscal, disse a empresa em comunicado.

O processo diz respeito à dedutibilidade dos gastos incorridos pela Petrobras com desenvolvimento da produção de petróleo e gás para fins de apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao exercício de 2009, no valor de 5,8 bilhões de reais.