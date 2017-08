Petrobras diz acreditar em aval do Cade para venda da Liquigás

São Paulo – A Petrobras ainda acredita na possibilidade de ter aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) à venda de sua subsidiária Liquigás Distribuidora para a Ultragás, da Ultrapar Participações, mesmo após a Superintendência do órgão de proteção da concorrência sugerir a reprovação da operação na segunda-feira.

“A Petrobras e a Ultragaz acreditam que há iniciativas capazes de solucionar as preocupações concorrenciais levantadas pela Superintendência-Geral e continuarão colaborando com o Cade, com vistas a obter a aprovação desta operação”, disse a Petrobras em nota.

A operação entre Petrobras e Ultragaz, que foi anunciada no ano passado e envolve 2,8 bilhões de reais, deverá agora ir para análise do tribunal do Cade, que decidirá sobre o caso ou determinará eventuais remédios que possam mitigar problemas identificados.

Mas a superintendência do órgão avaliou que eventuais vendas de participações para mitigar as preocupações concorrenciais poderiam ser de difícil implementação e monitoramento, além de terem efetividade incerta.

A Petrobras, no entanto, destacou que ainda é possível reverter esse parecer contrário.

“O parecer publicado pela Superintendência-Geral não é vinculativo”, ressaltou a petroleira, que disse ainda acreditar em uma solução positiva no tribunal do órgão.

A venda da Liquigás faz parte de um plano de desinvestimentos e parcerias que a Petrobras tem conduzido com o objetivo principalmente de reduzir seu elevado endividamento.