Petrobras divulga venda de participação no Campo de Azulão, no AM

São Paulo – A Petrobras colocou à venda 100 por cento de sua participação no Campo de Azulão (concessão BA-3), na Bacia do Amazonas, segundo fato relevante da companhia divulgado na noite de segunda-feira.

Segundo a Petrobras, o campo de Azulão “consiste numa oportunidade para desenvolver e monetizar uma descoberta de gás, perto de excelente infraestrutura”, em região acessível por boas estradas e perto de infraestrutura para transmissão de energia.

A Petrobras afirmou que potenciais compradores deverão comprovar ser ou terem sido concessionários de exploração e produção de petróleo e gás nas bacias do Amazonas e/ou Solimões, além de possuir capacidade instalada de no mínimo 200MWh de geração termelétrica no Brasil.

Segundo a companhia, existem estudos avançados para a construção de uma termelétrica a gás na região, que serão entregues ao vencedor da disputa pelo negócio.

A Petrobras informou ainda que o campo de Azulão “possui volume significativo de gás natural” e que os governos estadual e federal “usualmente oferecem expressivos benefícios para companhias operando na região”.

A concessão foi outorgada à estatal em 1998, na chamada “Rodada Zero” da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com a descoberta do campo de Azulão no ano seguinte. Desde então foram perfurados três poços, dos quais dois foram classsificados como produtores.

O processo para a negociação do Campo de Azulão teve início com a divulgação da oportunidade de venda, em um procedimento que deverá agora ser adotado pela petroleira em seu plano de desinvestimentos, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).