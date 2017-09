Petrobras divulga cessão de 5 conjuntos de campos terrestres

São Paulo – A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação das oportunidades (Teasers), referentes à cessão da totalidade de seus direitos de exploração, desenvolvimento e produção em cinco conjuntos de campos terrestres (totalizando 19 concessões), localizados nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe.

No Ceará está o Polo Fazenda Belém, com duas concessões: Fazenda Belém e Icapuí. No Rio Grande do Norte está o Polo Macau, com sete concessões: Aratum, Lagoa do Aroeira, Macau, Porto Carão, Salina Cristal, Sanhaçu e Serra.

Já em Sergipe estão os polos Sergipe Terra 1, com seis concessões (Aruari, Angelim, Aguilhada, Atalaia Sul, Brejo Grande e Ilha Pequena); Polo Sergipe Terra 2, com três concessões (Castanhal, Mato Grosso e Siririzinho); e Polo Sergipe Terra 3, com uma concessão (Riachuelo).

A parcela da Petrobras na produção média de petróleo e gás natural desses campos, no ano de 2016, foi de 17,4 mil barris de óleo equivalente por dia.

A Petrobras é operadora de todas as concessões, com 100% de participação à exceção do campo de Sanhaçu, no qual a companhia é operadora e detém 50% de participação e a Petrogal detém os 50% restantes.