Petrobras considerou finanças em leilão do pré-sal, diz Parente

Rio de Janeiro – A Petrobras considera que há forte interesse no mercado por todas as oito áreas que serão ofertadas nos dois leilões do pré-sal previstos para outubro, e a empresa optou por exercer seu direito de preferência para ser operadora de apenas três levando em consideração suas restrições financeiras, disse nesta quinta-feira o presidente Pedro Parente.

“Todas as áreas são muito boas. Sem dúvida nenhuma, nem poderia ser diferente, as decisões levaram em conta restrições de natureza financeira”, disse Parente, em uma coletiva de imprensa para explicar a opção da empresa, anunciada nesta quinta-feira.