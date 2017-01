Petrobras conclui venda da Petrobras Chile por U$470 mil

São Paulo – A Petrobras concluiu nesta quarta-feira, 4 a operação de venda de 100% da Petrobras Chile Distribuición (PCD) para a Southern Cross Group.

O valor da entrada de caixa resultante da operação foi de US$ 470 milhões, dos quais US$ 90 milhões foram oriundos da distribuição de dividendos líquidos de impostos da PCD, ocorrida em 9 de dezembro, e os demais US$ 380 milhões foram pagos hoje. Este valor, segundo a empresa, ainda está sujeito a ajustes finais.

A PCD é a companhia de distribuição de combustíveis da Petrobras no Chile e possui 279 postos de serviços, uma unidade de lubrificantes, oito terminais de distribuição, operações em 11 aeroportos e participação em duas empresas de logística.

A operação também inclui o licenciamento das marcas Petrobras e Lubrax, por um período de oito anos, podendo ser renovado.

A Southern Cross Group é um fundo de private equity, com US$ 2,9 bilhões em ativos sob gestão, e com foco em investimentos na América Latina, em empresas nos setores industriais, de serviços, logística e de produtos de consumo.

“A operação é parte integrante do plano de parcerias e desinvestimentos 2015-2016, que atingiu US$ 13,6 bilhões no biênio. A venda está alinhada ao Plano Estratégico da Petrobras que prevê a otimização do portfólio de negócios”, afirma a estatal.