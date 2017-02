Petrobras conclui venda da participação na Guarani para Tereos

São Paulo – A Petrobras informa que finalizou nesta sexta-feira, 3, a operação de venda da totalidade da participação de sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO) na Guarani S.A..

“A operação foi concluída com o pagamento de US$ 202,75 milhões pela Tereos Participations SAS, realizado nesta data, após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no contrato”, informa a estatal em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a empresa, a transação faz parte do programa de parcerias e desinvestimentos que totalizou US$ 13,6 bilhões no biênio 2015-2016. “A venda está alinhada ao Plano Estratégico/PNG 2017-21 da companhia, que prevê a otimização do portfólio de negócios, com a saída integral das atividades de produção de biocombustíveis”, diz.

A estatal informa ainda que o projeto faz parte das cinco transações que podem ter seus contratos assinados de acordo com a decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU).