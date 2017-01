Petrobras conclui captação de US$ 4 bilhões em global notes

São Paulo – Petrobras informa que concluiu nesta terça-feira, 17, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 4 bilhões e vencimentos de 5 e 10 anos.

A operação foi precificada no dia 9 de janeiro, conforme adiantado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Foram US$ 2 bilhões de títulos com vencimento em 17 de janeiro de 2022, com cupom de 6,125%, e o mesmo montante em títulos com vencimento em 17 de janeiro de 2027 e cupom de 7,375%.

Segundo a empresa, a demanda aproximada foi 5,1 vezes e 4,6 vezes superior ao volume final para os prazos de 5 e 10 anos, respectivamente, com participação de 592 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

A PGF pretende usar os recursos para recomprar títulos antigos (tender offer) e usar qualquer recurso remanescente para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívidas a vencer.