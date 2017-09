Petrobras assina acordo de crédito de US$ 5 bi com banco chinês

Brasília – A Petrobras e o Banco de Desenvolvimento Chinês assinaram no último, em Pequim, um memorando de entendimento que permitirá à empresa brasileira “explorar oportunidades no mercado financeiro chinês”, informou neste sábado o jornal Valor Econômico.

O memorando, chamado de “acordo de cooperação estratégica abrangente”, foi assinado durante a visita do presidente Michel Temer a China.

Permitirá à Petrobras buscar novas opções de financiamento na China e usar a segunda metade de um crédito de 10 bilhões de dólares aberta no ano passado pelo banco, com lastro nas exportações de petróleo brasileiras para a China, disse o jornal.

A cooperação com o banco chinês irá cobrir o financiamento e o leasing de plataformas de petróleo e outros equipamentos necessários para exploração e produção e investimentos conjuntos nas áreas de exploração e refino.

A Petrobras não respondeu ao pedido de comentário feito pela Reuters.

Em dezembro, a empresa tomou um empréstimo inicial de 5 bilhões de dólares por 10 anos que pode ser pago em dinheiro ou em Petróleo, a pedido da China.

A Petrobras é hoje a empresa petrolífera com maior débito no mundo e foi forçada a vender ativos e cortar custos enquanto tenta se recuperar da queda dos preços do petróleo, um enorme processo de fixação de preços e o escândalo de corrupção revelado pela operação Lava Jato.