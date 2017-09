Petrobras anuncia leve redução nos preços da gasolina e diesel

São Paulo – A Petrobras anunciou redução de 0,3 por cento no preço da gasolina na refinaria e de 0,4 por cento no valor do diesel, a partir de terça-feira, segundo informação no site da estatal.

Os reajustes fazem parte da nova sistemática de preços da companhia, que prevê alterações quase que diárias para as cotações dos combustíveis.