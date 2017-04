PepsiCo tem lucro de US$ 1,32 bilhão no primeiro trimestre

Nova York – A PepsiCo obteve lucro líquido de US$ 1,32 bilhão no primeiro trimestre, comparado aos US$ 931 milhões registrados em igual período do ano passado. O lucro por ação foi de US$ 0,94, superando as estimativas de US$ 0,92.

Segundo a empresa, os preços mais altos ajudaram a impulsionar os resultados do último trimestre, já que os volumes de lanches e bebidas na América do Norte foram pressionados.

A receita da empresa totalizou US$ 12,05 bilhões no primeiro trimestre, acima das estimativas de US$ 11,98 bilhões.

Fonte: Dow Jones Newswires.