PayPal lança cartão de crédito para compras em loja física

Seattle/Nova York – A PayPal Holdings está recorrendo a seu velho inimigo, o cartão, para ajudar em sua expansão fora do mundo digital.

A empresa de pagamentos on-line está lançando um cartão de crédito que oferece aos clientes 2 por cento de desconto em compras — um dos maiores do setor –, sem anualidade. As recompensas aparecerão na carteira virtual dos usuários e poderão ser gastas imediatamente em outras compras efetuadas com PayPal ou transferidas para um banco.

A iniciativa faz parte do esforço do CEO Dan Schulman para transformar o PayPal, hoje um botão de pagamento em websites, em uma ferramenta financeira versátil para uso cotidiano, até mesmo em lojas físicas.

Ele fechou 24 acordos nos últimos 18 meses com empresas financeiras e de tecnologia, como Apple, Visa e JPMorgan Chase, com o objetivo de tornar o PayPal onipresente na vida de seus 210 milhões de clientes. A empresa já testou o cartão com alguns deles.

“Eles não estão apenas nos usando para fazer compras fora do PayPal, no mundo físico, também estão comprando mais no PayPal com este cartão”, disse Darrell Esch, diretor comercial de crédito global da empresa com sede em San José, na Califórnia. Alguns clientes começaram a verificar o saldo de suas carteiras digitais com mais frequência, o que gera ainda mais compras on-line.

No fim de junho, antes do lançamento integral do cartão, as transações por conta no PayPal haviam aumentado 10 por cento, para 32,3, durante os 12 meses anteriores, segundo comunicado da empresa.

Devolução de dinheiro

Entre os atrativos dos cartões de crédito, a devolução de dinheiro continua sendo a preferida. Quase 70 por cento dos consumidores afirmam que seus cartões de recompensas favoritos oferecem esses descontos, segundo pesquisa de junho da processadora de cartões Total System Services.

A entrada do PayPal pode ser um desafio para o Citigroup, que oferece o popular cartão Double Cash com devolução de 1 por cento os consumidores realizam uma compra e outro 1 por cento quando pagam a conta.

O PayPal está trabalhando com a Synchrony Financial, a maior emissora de cartões de crédito de marca própria, em seu produto.

“Você verá um foco maior nos esforços de reembolso”, disse Curtis Howse, vice-presidente sênior do grupo de clientes diversificados da Synchrony. O truque é manter a simplicidade, disse ele. “Isso é algo que temos conseguido fazer — como um primeiro passo — com essa parceria.”