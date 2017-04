Paulo César Teixeira assume a Claro e quer liderança de mercado

Paulo César Teixeira é o novo CEO da operadora de celular Claro. Ele assume esta semana, com o fim do período de non-compete de dois anos que tinha por contrato com a Telefônica/Vivo, empresa da qual foi CEO até março de 2015.

Em declaração a este noticiário, ele fez apenas uma afirmação: “vamos com muita energia buscar a liderança de mercado”.

Com isso, a operação de celular do grupo América Móvil passa a ter um executivo dedicado integralmente à unidade de negócio.

José Félix, presidente do grupo no Brasil, acumulava há um ano a função, desde a ida de Carlos Zenteno para a Claro na Colômbia.

Como parte da estrutura desenhada para o grupo América Móvil, os CEOs das unidades de negócio têm como missão principal o desenvolvimento do esforço de vendas, expansão dos serviços e operação. Nas outras unidades estão José Formoso (Embratel/mercados corporativos) e Daniel Barros (Net Serviços/mercado residencial fixo).

Nos últimos 12 meses, a Claro ajustou sua estratégia e passou a apresentar resultados financeiros mais estáveis, e por alguns trimestres em 2016 esteve ligeiramente à frente da TIM na acirrada disputa pela segunda posição em market-share com a TIM, mas no final do ano voltou à terceira posição com pouco menos de 25% de participação. A Vivo segue a líder com 30%.

Teixeira foi vice-presidente da Vivo (quando Portugal Telecom e Telefônica dividiam o controle da empresa), COO da Telerj Celular, diretor de engenharia da Telebras e começou a sua carreira como engenheiro de telecomunicações na CRT, do Rio Grande do Sul, onde fez a sua graduação em engenharia pela Universidade de Pelotas.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Teletime.